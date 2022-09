Politiche: allo stato Bossi non eletto alla Camera





Il senatur, secondo quanto si apprende, potrebbe essere ripescato perche' la leghista Silvana Comaroli risulta eletta sia a Lombardia 4 sia a Piemonte 1. Se Comaroli optasse per il Piemonte, si potrebbe aprire la strada di Bossi verso Montecitorio. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe nelle mani di Matteo Salvini.

ROMA - Allo stato attuale Umberto Bossi, fondatore della Lega, non e' stato eletto alla Camera. Bossi e' capolista nel plurinominale a Varese per la Camera. Nel collegio Lombardia 2 P01, che comprende Varese, risulta eletta al plurinominale per il centrodestra solo Lucrezia Mantovani di Fratelli d'Italia.