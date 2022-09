ROMA - Sull’ipotesi di una mensilità in più per mitigare gli effetti dell’inflazione "c’è un problema di costi dell’energia che va messo a posto", altrimenti l’azienda "non se la può permettere. Parlavamo di una mensilità in più per far fronte all’inflazione. Il problema è che se non mettiamo prima a posto i costi dell’energia, le imprese non potranno permetterselo". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio.