WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto sapere che Ayman al-Zawahiri è stato ucciso in un'operazione antiterrorismo a Kabul, in Afghanistan. "Giustizia è stata fatta", ha commentato.I talebani hanno condannato l'operazione, a loro avviso in contrasto con gli accordi di Doha.Al-Zawahri, una delle menti degli attacchi dell'11 settembre, aveva assunto le redini dell'organizzazione terroristica nel 2011 dopo l'uccisione di Osama bin Laden. "La mia speranza è che questa azione" consenta alle famiglie delle vittime dell'11 settembre di "voltare pagina", ha detto Biden parlando dal balcone della Blue Room della Casa Bianca.