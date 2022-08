PALERMO - "Lex premier Conte ha dimostrato la sua inaffidabilità politica e personale per avere tradito un patto". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, a Palermo per presentare la lista dei candidati alle regionali. Per Provenzano "se sei di sinistra la prima regola è non fare un regalo alla destra, cosa che ha fatto Conte".