Salvini: Lega non ha candidato vip come il Pd ma presidente ciechi

ROMA - "La Lega non ha candidato Vip o personaggi televisivi come il Pd. In Sicilia abbiamo candidato il presidente dell'Unione italiana ciechi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Quarta repubblica su Rete4 ieri sera. "Renzi ha cambiato 38 volte idea in 38 giorni, quindi non mi interessa polemizzare con lui. Chi sceglie la sinistra sceglie la legge Fornero invece la Lega propone Quota 41", ha detto Salvini.