Giovane libanese accusato del tentato omicidio di Rushdie

“Stiamo ancora mettendo insieme le cose ed esaminando le prove”, ha sostenuto il procuratore distrettuale della contea di Chautauqua Jason Schmidt. Matar, di origini libanesi, è rappresentato da Ned Barone, difensore d’ufficio della contea di Chautauqua.

NEW YORK - Il 24enne del New Jersey Hadi Matar è accusato di tentato omicidio di Salman Rushdie. A riportarlo l'agenzia stampa Reuters ripresa dai media internazionali. Il procuratore distrettuale di Chautauqua, New York, ha presentato le accuse. Matar è stato arrestato e accusato dell’aggressione all’autore dei “Versetti satanici” a New York. Rushdie ha riportato gravi ferite in seguito all’attacco e rischia di perdere un occhio.Oltre alle accuse di tentato omicidio di secondo grado, Hadi Matar, chiamato in giudizio sabato mattina in carcere dal giudice Marilyn Gerace, è accusato di aggressione di secondo grado a Harry Reese, 73 anni, anche lui sul palco con Rushdie all’evento di ieri.