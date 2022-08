Conte: "Meloni non è pericolo per democrazia ma insidia per futuro Italia"

ROMA - Meloni e Fdi "non credo che rappresentino un pericolo per la democrazia ma una forte insidia per il futuro di questo paese": lo ha sostenuto il leader M5S Giuseppe Conte, ospite del Festival Fornaci Rosse a Vicenza. "Sono forze politiche - insiste Conte - che non prospettano soluzioni adeguate per il futuro".