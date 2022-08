Angie G: uscito il nuovo singolo "Facciamo un altro post"

Quando si inizia bene non si può che continuare meglio! E’ il caso della giovanissima Angela Natalia Galeone, in arte Angie G, 15enne cantante sanvitese che presenta il suo terzo ed inedito singolo estivo dal titolo "Facciamo un altro post", uscito il 12 luglio. Il brano ha tutte le carte in regola per essere una delle hit di questa estate 2022 caratterizzato fin dall’inizio da una base ritmica che accompagna l’intero brano, il cui sound trasmette subito voglia di allegria e di ballare creando un mood piacevole e tipicamente estivo. Quando si inizia bene non si può che continuare meglio! E’ il caso della giovanissima Angela Natalia Galeone, in arte Angie G, 15enne cantante sanvitese che presenta il suo terzo ed inedito singolo estivo dal titolo "Facciamo un altro post", uscito il 12 luglio. Il brano ha tutte le carte in regola per essere una delle hit di questa estate 2022 caratterizzato fin dall’inizio da una base ritmica che accompagna l’intero brano, il cui sound trasmette subito voglia di allegria e di ballare creando un mood piacevole e tipicamente estivo.





Anche il testo risulta orecchiabile, creato con incastri di parole dal tipico linguaggio usato dai millenials, ben legate al ritmo ed in linea con la musica. Azzeccato il titolo, che evidenzia una delle formule di comunicazione più usate dai giovanissimi ed in questo Angie G è una perfetta rappresentante. Il suo stile pulito e moderno si completa con una voce intensa, dalla notevole abilità modulare, capace di attraversare le note dai toni alti e squillanti fino ai bassi e viceversa.

Il singolo è stato pubblicato dall’etichetta discografica DMB MANAGEMENT, la stessa dei due precedenti singoli di Angie, il primo inedito "Le cose che non mi hai mai detto", uscito lo scorso 8 aprile (brano che in un mese ha raggiunto oltre 57.000 streaming sulla piattaforma digitale Spotify) ed il secondo singolo inedito "L´universo in mezzo ai guai", uscito il 17 maggio. Tutti e tre i brani sono stati scritti dal talentuoso Giuseppe Macchitella, in arte Solo, pluripremiato giovane autore che ha instaurato un sodalizio particolare con Angie, ispirato spesso proprio dalla voce della giovane artista. Residente da poco tempo a Carovigno (provincia di Brindisi) Angie frequenta il secondo anno del Liceo Musicale "Durano" di Brindisi e ha partecipato al concorso canoro "Music Gallery" di Casamassima (Comune della provincia di Bari) arrivando semifinalista dopo la valutazione di un ́importante giuria, dove spiccava la presenza del noto direttore e maestro Beppe Vessicchio. Angie in questo periodo estivo è già stata ospite in diverse manifestazioni nella provincia di Brindisi e parteciperà a tanti altri eventi canori in giro per l’Italia. Recentemente è arrivata in finale al concorso Premio "Apulia Voice" edizione 2022 a Taranto, valutata da una prestigiosa giuria composta da Simona Bencini (cantante dei Dirotta Su Cuba), la vocal coach Dada Loi e Riccardo Loda (A&R Manager della Warner Chappell Music).