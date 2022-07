Renzi: "Dobbiamo provare fino all'ultimo a far restare Draghi a Palazzo Chigi"

(via Matteo Renzi fb)

ROMA - "Dobbiamo provarci e crederci fino all'ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all'Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c'è ancora margine perché resti". Così il leader Iv Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda.