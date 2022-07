ROMA - "I partiti che hanno avuto il senso di responsabilità di far nascere questo governo non dovrebbero porre condizioni ma assicurare un sostegno leale fino in fondo. È a rischio l'attuazione del Pnrr, riforme come la concorrenza e la giustizia. L'Italia non ha bisogno di una campagna elettorale fra gli ombrelloni né di un governo balneare". Lo dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a "la Repubblica".