Oggi Mattarella compie 81 anni, gli auguri del Papa

CDV - “Nella felice ricorrenza del suo genetliaco, desidero parteciparle cordiali espressioni augurali, assicurando il ricordo orante per la sua persona e per l’alto servizio che svolge a favore dell’amato popolo italiano. In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del paese, lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione”: lo si apprende nel telegramma inviato da Papa Francesco al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del suo 81mo compleanno.“Mi unisco dunque volentieri a quanti condividono l’odierna gioia, formulando i migliori voti per il suo compleanno e, mentre le rinnovo la mia personale stima, invio la benedizione apostolica, che estendo ai familiari, ai collaboratori e all’intera nazione, chiedendole di pregare per me”, ha concluso il Papa.