Attacco russo al porto di Odessa, Guterres: "Condanna senza riserve"

ROMA - Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “condanna senza riserve gli attacchi denunciati oggi nel porto ucraino di Odessa”. Lo rende noto il portavoce di Guterres, Farhan Haq.“Ieri, tutte le parti si sono assunte chiari impegni sulla scena mondiale per garantire il movimento sicuro del grano ucraino e dei prodotti correlati verso i mercati globali – ha evidenziato Haq – questi prodotti sono assolutamente necessari per affrontare la crisi alimentare globale e alleviare le sofferenze di milioni di persone bisognose in tutto il mondo. La loro piena attuazione da parte della Federazione Russa, dell’Ucraina e della Turchia è fondamentale”.