Marmolada, riprese le ricerche dei dispersi: 30 mancano all'appello

Nel frattempo a Canazei sono arrivati due gruppi di parenti di vittime e dispersi, che sono saliti di numero. Le vittime sono tutte al Palaghiaccio di Canazei, dove è stata allestita la camera ardente e dove i parenti, in mattinata, inizieranno il doloroso rito dei riconoscimenti dei corpi.



Al momento sono 6 le vittime confermate: tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati.



La procura di Trento ha aperto un fascicolo per disastro colposo.

BELLUNO - Le operazioni dei soccorritori hanno ripreso il via all'alba e proseguono grazie ai droni. Al momento sono 6 le vittime confermate: tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati, ma il bilancio è verosimilmente destinato ad aggravarsi. Fra gli italiani identificati, uno è originario della provincia di Vicenza, l'altro della provincia di Treviso, entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i dispersi inoltre ci sarebbe anche un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei.Sono invece otto i feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono due cittadini tedeschi.Nella cittadina è arrivato in mattinata il presidente del Consiglio,, che farà il punto della situazione insieme al capo del Dipartimenti della Protezione civile,, alle autorità locali e ai soccorritori. Il premier è atterrato poco fa a Verona e si sposterà, in elicottero, per raggiungere Canazei, dove si farà il punto sulla tragedia della Marmolada.