Guerra: esplosioni a Nova Kakhovka

Khlan ha avvertito i residenti di Nova Kakhovka di non avventurarsi all’aperto. “Per favore, prenditi cura di te stesso e non avvicinarti al luogo della detonazione”.



In merito all’esplosione di un deposito di munizioni l’agenzia di stampa statale russa TASS non ha fatto alcun riferimento, ma mercoledì in ritardo ha riferito: “Le forze armate ucraine hanno attaccato la centrale idroelettrica di Kakhovka nella regione di Kherson, ha detto una fonte”.



Intanto le prime 8 navi straniere sono arrivate nei porti dell'Ucraina per esportare prodotti agricoli.

La città dell'Ucraina meridionale, sotto controllo russo, era stata oggetto ieri di un bombardamento da parte delle forze di Kiev in cui risultano morte sei persone. Nella notte si sono registrate nuove esplosioni.Si tratta della seconda grande esplosione in quattro giorni nella città, sede di un’importante diga idroelettrica e un collegamento nell’approvvigionamento idrico della Crimea attraverso il canale della Crimea settentrionale.Un video diffuso sui social media mostra forti esplosioni e un’enorme palla di fuoco che illuminava il cielo notturno., un funzionario ucraino membro del consiglio regionale di Kherson, ha scritto su Facebook: “A Nova Kakhovka c’è un deposito di munizioni russo. Hanno portato, immagazzinato e ora hanno fuochi d’artificio tutta la notte”.