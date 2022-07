Draghi: "è venuto meno il legame di fiducia"

- Mario Draghi si dimette da Presidente del Consiglio dei Ministri. A comunicarlo è stato lo stesso Premier, durante la riunione dell'esecutivo inizialmente prevista per le 15.30 di giovedì 14 luglio e slittata per la salita al Colle di Draghi da Mattarella. La decisione arriva al termine di una giornata convulsa per la richiesta della fiducia al Senato, inoltrata dallo capo del Governo per il DL aiuti e la cui approvazione, con una maggioranza risicata, ha fatto da preludio alla crisi di Governo. Nell'annuncio Draghi ha sottolineato che è venuto meno il legame di fiducia con la maggioranza che lo sostiene.