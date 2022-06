Zelensky: "I russi intensificheranno le ostilità anche verso I'Europa"

(via Zelensky Ig)

KIEV - Il presidente ucraino annuncia l'inizio di una "settimana storica" per l'Ucraina e per il suo iter di ingresso nell'Ue. Allo stesso tempo Zelensky mette in guardia i partner sulla probabile riposta della Russia che, afferma, non si limiterà ad attaccare il suo Paese."Domani (oggi, ndr) inizia una settimana davvero storica. Una settimana in cui sentiremo la risposta dell’Unione europea sullo status di candidato per l’Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva da parte della Commissione Europea, e alla fine della nuova settimana ci sarà una risposta dal Consiglio Europeo. Sono convinto che solo una decisione positiva soddisfi gli interessi di tutta l’Europa. Coglierò ogni opportunità per difendere la prospettiva europea per l’Ucraina, per ciascuno di noi, e per raccogliere nuovi sostenitori per noi”, ha dichiarato il leader ucraino in un discorso video pubblicato la scorsa notte.“Ovviamente – ha proseguito – dovremmo aspettarci una maggiore attività ostile dalla Russia. Di proposito e in modo dimostrativo. Questa settimana esattamente. E non solo contro l’Ucraina, ma anche contro altri paesi europei. Noi ci stiamo preparando. Siamo pronti. Avvertiamo gli alleati”. “Gli occupanti stanno accumulando forze nella direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhzhia. Hanno colpito di nuovo la nostra infrastruttura del carburante: vogliono peggiorare la situazione del carburante. Ovviamente risponderemo anche a questo. Nel Donbas continuano aspri combattimenti. L’esercito russo usa il maggior numero di artiglieria lì, il maggior numero di forze offensive. Ma Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka e altri punti caldi stanno resistendo. La nostra gente è così. Il nostro esercito resiste. E sono grato a tutti coloro la cui forza oggi significa la nostra vittoria domani”, ha concluso.