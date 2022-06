Il referendum sulla giustizia non ha raggiunto il quorum

ROMA - Da una parte le divisioni tra Lega e Radicali, principali sostenitori della chiamata referendaria, dall'altra la scelta di concentrarsi maggiormente sulle elezioni amministrative, il referendum sula giustizia non ha raggiunto il quorum.Alle ore 23, alla chiusura dei seggi, l'affluenza complessiva per i referendum è di circa il 15,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.000 comuni su 7.903 per il quesito 1. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno."E' gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto. Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno,- Concluse le votazioni per le elezioni amministrative. Secondo i primi exit poll, il sindaco uscente di Genovaè in vantaggio. A Verona,è tra il 37 e il 41%. Scopri tutti gli aggiornamenti.