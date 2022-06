FIRENZE - Due uomini hanno sparato l'uno contro l'altro colpi di arma da fuoco per le scale di un condominio a Firenze. Entrambi sono stati portati in ospedale: uno di loro è ricoverato in condizioni gravi.Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al pm di turno. Secondo quanto emerso tutto sarebbe avvenuto nelle scale condominiali. Non è ancora chiaro il motivo della sparatoria.