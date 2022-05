Putin chiede scusa a Bennett

(ph Asatur Yesayants/Shutterstock)

PIERO CHIMENTI - Vladimir Putin chiede scusa al premier israliano Bennett per le parole utilizzate da Lavrov su Rete 4, in cui aveva dichiarato delle origini ebraiche che legavano Zelensky e Hitler. Il chiarimento è avvenuto telefonicamente, con Bennett che pare abbia gradito il passo indietro proveniente dal Cremlino, così com'è stato rivelato da un nota di Tel Aviv: "Il primo ministro ha accettato le scuse del presidente Putin per le osservazioni di Lavrov e lo ha ringraziato per aver chiarito il suo atteggiamento nei confronti del popolo ebraico e della memoria dell’Olocausto".