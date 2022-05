Explora Journeys celebra la posa della chiglia di Explora

GINEVRA – Explora Journeys, il nuovo marchio dei viaggi di lusso del gruppo MSC, ha festeggiato oggi la posa della chiglia della seconda di quattro navi di lusso, EXPLORA II, presso la Fincantieri di Castellammare di Stabia.La nave da 63.900 GT sarà consegnata nell'estate 2024. La prima nave, EXPLORA I, è attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, con il varo previsto per maggio 2023.La posa della chiglia a Castellammare di Stabia si è tenuta alla presenza di dirigenti senior dell'armatore e del costruttore.Michael Ungerer, amministratore delegato di Explora Journeys, ha dichiarato: “Siamo molto felici di celebrare questo nuovo traguardo di Explora Journeys, che conferma il nostro impegno in questo nuovo brand lifestyle di lusso in grado di integrare un'efficace pianificazione sostenibile e di ottimizzare i vantaggi sociali ed economici per le comunità che saranno toccate dalle nostre navi, lasciando in eredità alle prossime generazioni un'impressione positiva”.EXPLORA II offrirà agli ospiti 461 suite, penthouse e residenze fronte oceano, nove ristoranti, dieci bar e lounge al coperto e all'aperto, quattro piscine, grandi terrazze esterne con cabine private, servizi benessere e un'ampia serie di intrattenimenti.Tutte le quattro navi della flotta di Explora Journeys saranno dotate delle più innovative tecnologie navali e ambientali.