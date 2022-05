Il Papa vuole incontrare Putin

Sull'escalation della guerra Francesco ha spiegato: "L'abbaiare della Nato alla porta della Russia" ha portato il capo del Cremlino a scatenare il conflitto. Un'ira che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse sì".





Sulla possibile fine dei bombardamenti, il Papa ha raccontato il dialogo avuto con il presidente ungherese, che gli ha confidato: "Orban, quando l'ho incontrato, mi ha detto che i russi hanno un piano, che il 9 maggio finirà tutto".



Il Papa Francesco, in un'intervista al Corriere della sera, ha dichiarato che al momento non andrà a Kiev ma che ha la ferma intenzione di incontrare il Presidente russo Putin da cui ancora non ha avuto risposta.