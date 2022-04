Ucraina: il direttore Cia sul rischio che la Russia usi armi nucleari

Si tratta in ogni caso di un duro colpo per la flotta militare russa, come il Pentagono non ha mancato di rimarcare, pur ammettendo di non poter verificare in "modo indipendente" se l'incrociatore russo nel Mar Nero sia stato colpito da un missile dell'Ucraina.



Non si placano intanto le ostilità: esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev e nella regione della capitale ucraina: lo riporta il Kyiv Independent.



E il presidente statunitense Joe Biden valuta l'ipotesi di volare a Kiev. A confermarlo con un "sì" è proprio l'inquilino ella Casa Bianca, che così ai giornalisti che gli chiedevano se "fosse pronto ad andare in Ucraina". Un ulteriore passo dopo l'annuncio della collaborazione degli Usa per accertare le atrocità commesse dalla Russia in Ucraina.

ROMA -, in passato ambasciatore a Mosca, ha per la prima volta parlato in pubblico di questa potenziale minaccia.Parlando al Georgia Institute of Technology, il direttore della Cia ha precisato ancora che l'Agenzia guarda comunque a questa possibilità “con molta attenzione”.ha poi aggiunto: “Mentre abbiamo visto della retorica da parte del Cremlino sul passaggio ad un livello di allerta nucleare più elevato, finora non abbiamo visto molte evidenze pratiche del tipo di movimenti o di disposizioni militari che rafforzino questa preoccupazione”.E sembra prossimo un massiccio attacco russo nell'Est del Paese invaso ormai cinquantuno giorni fa per voler diIntanto l'incrociatore missilistico russo Moskva, divorato dalle fiamme e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, "ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta". Lo ammette il ministero della Difesa russo, che spiega che la nave "ha perso stabilità a causa del danno allo scafo". Danno, però, che viene attribuito da Mosca all'incendio seguito all'esplosione delle munizioni" trasportate a bordo. Con il Moskva, si teme possa essere finita negli abissi anche una testata nucleare che, secondo voci non confermate, avrebbe fatto parte del suo arsenale.