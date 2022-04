Strage di Bologna, ergastolo per il quinto attentatore Paolo Bellini





Bellini, 68 anni, agì in concorso con i NAR Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in definitiva e con Gilberto Cavallini, condannato in primo grado.

Paolo Bellini è stato condannato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno dalla Corte di Assise di Bologna per la strage presso la stazione ferroviaria del 2 agosto 1980, causata dall'esplosione di una bomba che provocò 85 morti e 200 feriti. E' stata accolta così, con la lettura della sentenza avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 6 aprile 2022, la richiesta dell'accusa che aveva indicato l'ex esponente del movimento eversivo di Avanguardia Nazionale quale quinto attentatore nell'efferato atto terroristico.