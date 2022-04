Spari nella metro a Brooklyn: diffusa l'identità di un uomo

Ignote al momento le ragioni del gesto, ma di certo si è trattato di un'azione premeditata.

NEW YORK - La polizia di New York ha identificato un uomo sospettato di essere coinvolto nell'episodio criminale come 'person of interest' e risponde al nome di Frank R. James, 62 anni, titolare di indirizzi a Philadelphia e in Wisconsin. Si tratta di un 62enne afroamericano che avrebbe noleggiato il furgone ritrovato sul luogo della sparatoria.Ci sono 50mila dollari di ricompensa per chiunque fornisca informazioni valide.Al momento dell'attacco in metro l'aggressore indossava un giubbotto arancione catarifrangente e pantaloni grigi, aveva una pistola e ha sparato 33 colpi. Sul luogo sono state recuperate una pistola Glock e un'ascia.