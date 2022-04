Papa valuta un viaggio a Kiev: "Qualche potente fomenta conflitti"

Insieme agli alleati - secondo il New York Times - gli Usa contribuiranno poi, per la prima volta, a trasferire carri armati di fabbricazione sovietica destinati a rafforzare le difese dell'Ucraina nel Donbass. Dagli Usa arrivano in Ucraina anche maschere anti gas e tute protettive.



Intanto per Gentiloni "l'Ucraina si è guadagnata l'adesione all'Ue".

ROMA - La visita "è sul tavolo', ha dettoai giornalisti sul volo per Malta. L'annuncio arriva mentre il Vaticano è diviso sull'opportunità per il Pontefice di recarsi su un teatro di guerra.L'Ucraina intanto prepara la controffensiva. Il Pentagono ha annunciato che fornirà a Kiev fino a 300 milioni di dollari in più di aiuti militari, inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni kamikaze.