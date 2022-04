Modena: ossa umane trovate in un sacco, vestiti da donna poco distante

MODENA - La scoperta è stata fatta da un passante, che ha subito avvisato i carabinieri: nel sacco di cellophane deposto lungo l'argine di un fiume c'erano un teschio e alcuni frammenti ossei. Nei paraggi sono stati individuati anche alcuni abiti, ma non si sa se i due ritrovamenti siano collegati.Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella zona di Torre Maina, sull’argine del torrente Tiepido che attraversa il territorio del comune di Maranello correndo parallelo alla Statale 12 Nuova Estense e a un percorso ciclopedonale di solito molto frequentato.Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte del nucleo investigativo dell’Arma modenese che passerà in rassegna le denunce delle persone scomparse negli ultimi mesi.