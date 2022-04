Guerra in Ucraina: "La Nato avrà un esercito permanente ai suoi confini"

KIEV - L'annuncio del segretario dell'Alleanza atlantica, che ha parlato di "nuova normalità" dopo l'invasione russa. Il piano, che sarà definito a giugno, garantirà sostegno a Paesi membri come Estonia e Lettonia in caso di un attacco da parte di Mosca.La Nato si trova "in mezzo a una trasformazione fondamentale" che riflette "le conseguenze a lungo termine" delle azioni del presidente russo, ha spiegato Stoltenberg, secondo cui "quella che abbiamo di fronte ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea"."L'intera Europa - ha dichiarato il presidente ucrainoin un video citato da Ukrinform - è un obiettivo per la Russia". E "l'aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite", ha affermato, chiedendo all'Occidente azioni per ristabilire la pace.