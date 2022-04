Nonno investe il nipotino per errore: il bimbo è grave

REGGIO EMILIA - A Bibbiano, in Emilia-Romagna, un 69enne ha investito il nipote di un anno e mezzo nel cortile di casa mentre stava facendo manovra con l'auto.Il tutto è accaduto nella mattinata di venerdì 8 aprile a Bibbiano, Reggio Emilia."Non potrei mai pensare di aver ucciso il mio nipotino" ha detto tra le lacrime. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma, nel reparto di rianimazione. Il nonno non si dà pace: è molto legato, racconta, a quel bimbo che porta il suo stesso nome.Il bambino è stato sottoposto a una prima Tac e nonostante le gravi condizioni, sembrerebbe essere fuori pericolo.