Forte terremoto in Bosnia, scossa avvertita anche in Italia

ROMA - Un terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto in Bosnia Erzegovina alle 23:07:51 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 ad una profondità di 10 km. Lo rende noto l'Ingv.La scossa di terremoto è stata avvertita dinstintamente anche nelle Marche, in Abruzzo, in Campania e in Puglia.