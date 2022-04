All'asta il ritratto di Marilyn Monroe fatto da Andy Warhol

NEW YORK - "Shot Sage Blue Marilyn" è tra le opere d'arte più famose del secolo scorso e verrà messa all'asta a maggio a New York. L'opera è stata realizzata nel 1964 e la storia dietro al suo nome, molto bizzarra, ha a che fare con la pistola di un'amica dell'artista.200 milioni di dollari sarà la base d’asta di questo dipinto che verrà presentato a maggio durante la settimana dedicata alle vendite del XX-XXI secolo da Christie’s.Esistono ben cinque versioni di questo ritratto con sfondi di colore rosso, arancione, blu, blu salvia (quello messo all’asta) e turchese. Quattro di queste cinque copie sono state anche vittime di un incidente che le hanno danneggiate in passato. Infatti l’artista americana Dorothy Podber facendo visita allo studio di Warhol, gli chiese: “Posso dargli un colpo?”.L'artista statunitense acconsentì alla proposta perché pensava che la Podber volesse fotografarli, ma quest’ultima sparò un colpo di pistola nelle tele che si bucarono. Successivamente questi quattro furono riparati e l’unico intatto rimase quello dallo sfondo turchese.