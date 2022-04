ROMA - Il processo per la morte del 31enne romano arriva al suo atto finale. Diminuisce di un anno la pena inflitta in appello a Di Bernardo e D'Alessandro per omicidio preterintenzionale. Ci sarà un processo di appello bis per il reato di falso nei confronti dei carabinieri Roberto Mandolini e per Francesco Tedesco, condannati in appello a 4 e a 2 anni e mezzo. Lo ha deciso la Cassazione, per questo reato però il rischio di prescrizione è imminente, a maggio.