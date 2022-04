RAVENNA - E' accaduto nei pressi dell'area di servizio Sant'Eufemia, vicino a Ravenna. Un 41enne è stato investito da un veicolo mentre era impegnato in lavori di manutenzione stradale.L'uomo, centrato con il lato destro del parabrezza, è morto poco dopo in ambulanza. I soccorritori arrivati sul posto hanno cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.