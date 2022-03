Zelensky: "Italia sia tra i garanti sicurezza"

(via Zelensky Instagram)

KIEV - "Il nostro presidente ha lanciato l'iniziativa U24, United for peace, per creare un gruppo di Paesi capace di dare una risposta entro 24 ore in caso di aggressione. Secondo il nostro presidente, di questo gruppo dovrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, più la Germania, il Canada, la Turchia e anche l'Italia. Sono contento di vedere l'Italia in questo elenco". Così l'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk.Intanto, secondo quanto afferma Zelensky in vista dei colloqui tra Ucraina e Russia in programma domani a Istanbul (potrebbero iniziare alle 10 locali, le 9 in Italia), Kiev sarebbe disponibile ad accettare lo status di neutralità dell'Ucraina come parte di un accordo di pace con Mosca.