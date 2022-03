Stop al conflitto in Ucraina da parte dei russi per consentire i corridoi umanitari dalle principali città. E i civili, sottolineano i media internazionali, vengono portati per lo più in Russia e Bielorussia, "Paese alleato di Mosca" e per questo vengono rifiutati da Kiev.E piovono critiche da parte dell'Eliseo alla nuova mossa di Mosca, dopo l'annuncio nel comunicato del ministero della Difesa russo della realizzazione di corridoi da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy. Parigi ha infatti precisato questa mattina che - contrariamente a quanto affermato da Mosca - il presidente Emmanuel Macron non ha "mai chiesto l'apertura di corridoi umanitari verso la Russia".