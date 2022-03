Mariupol, bombardata Croce Rossa

MARIUPOL - Prosegue senza sosta il conflitto in Ucraina, mentre da Mosca giunge un commento che frena i possibili entusiasmi dopo il nuovo round di colloqui negoziali di ieri in Turchia.Intanto la città di Mariupol ha denunciato l'evacuazione forzata in Russia dell'intero reparto maternità di un ospedale di Mariupol, dove un'altra struttura analoga è stata bombardata il 9 marzo: a scriverlo il sindaco su Telegram. "Più di 70 persone, donne e personale medico del reparto maternità numero due del distretto della riva sinistra di Mariupol sono stati presi con la forza dagli occupanti", ha detto l'ufficio del sindaco.Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin: lo conferma Palazzo Chigi dopo che la notizia era stata anticipata dal ministro degli Esteri Luigi di Maio.