Guerra in Ucraina, Biden: "Putin potrebbe usare armi chimiche"

KIEV - Secondo il presidente statunitense, Mosca è difficoltà e potrebbe attaccare l'Ucraina con armi biologiche e chimiche.Il suo omologo russo sarebbe infatti "con le spalle al muro" e "sta preparando nuove operazioni sotto falsa bandiera", secondo il leader Usa.ha poi confermato che la Russia ha utilizzato anche missili ipersonici nei bombardamenti in Ucraina. Ma "con le stesse testate impiegate sugli altri missili non fanno molta differenza, tranne che per il fatto che è quasi impossibile intercettarli", ha sottolineato il presidente americano., intanto, afferma che solo un faccia a faccia con Putin potrá fermare la guerra. Grande attesa per il suo discorso alla Camera dei deputati."La bandiera ucraina è stata issata sulla città" e le forze russe sono state respinte, hanno detto i militari. Ieri sarebbe stato anche abbattuto un jet russo, secondo il presidente ucraino, che in un video caricato nelle prime ore della notte su Telegram si è scagliato contro i piloti dei caccia di Mosca: "Hanno sicuramente il vuoto al posto del cuore, al posto dell'anima, al posto di tutto ciò che rende umani", ha detto.L'Ucraina, intanto, si è svegliata anche oggi con gli allarmi delle sirene antiaeree, che hanno risuonato in 17 delle 24 regioni del Paese.