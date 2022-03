Donna di 60 anni uccisa in casa con un colpo di pistola





Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crotone.

CROTONE - A ritrovare il corpo senza vita della vittima nella sua abitazione a Cutro, in provincia di Crotone, è stato il figlio. La donna è stata uccisa con un colpo di pistola al petto. Il giovane ha avvertito il 118, ma per la madre non c'era più nulla da fare.