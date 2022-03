L'Inter vince ma non basta: ai quarti di Champions va il Liverpool

LIVERPOOL - Vittoria dal sapore amaro per i nerazzurri. Dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata sono riusciti ad avere la meglio sui Reds nel fortino di Anfield. Purtroppo per l'Inter, solo con un gol di scarto. L'espulsione di Sanchez ha rovinato l'assalto finale.