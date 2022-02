Tutte le sanzioni dell'Unione europea a leader e società russe

Si fanno più dure le misure dell'Ue contro la Russia per l'attacco all'Ucraina. I governi degli Stati membri hanno dato il via libera a nuove sanzioni che coinvolgono società, banche e politici, tra cui Putin e Lavrov.Tra le misure annunciate in questo secondo pacchetto il divieto di esportare aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia.Secondo l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezzale sanzioni colpiranno il 70% del sistema bancario russo.«Stiamo mobilitando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il voto di stasera» sulla risoluzione di condanna delle operazioni militari russe in Ucraina. «Ci sarà il veto della Russia - evidenzia Borrell in conferenza stampa al termine del Consiglio affari esteri - ma poi si passerà all’Assemblea Generale e vedremo quanti sostengono la condanna della Russia». «Chiediamo la condanna della Russia a livello delle Nazioni Unite. Mosca - aggiunge - deve capire che sarà isolata dalla comunità internazionale».Tra le misure annunciate in questo secondo pacchetto il divieto di esportare aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia, le tecnologie di raffinazione per l’industria petrolifera. Le restrizioni all’esportazione riguarderanno anche i beni a duplice uso (civili e militari). Alle banche Ue sarà vietato accettare depositi da cittadini russi di oltre 100 mila euro e diverse società statali russe avranno il loro accesso ai finanziamenti europei bloccato.La presidente della Commissioneha spiegato: «Viene ridotto l’accesso della Russia ai più importanti mercati dei capitali. Ora ci rivolgiamo al 70% del mercato bancario russo, alle principali società statali, compreso il settore della difesa. Queste sanzioni aumenteranno gli oneri finanziari della Russia, aumenteranno l’inflazione ed eroderanno gradualmente la base industriale russa».Colpiti anche alcuni esponenti di primo piano della potente cerchia di Putin e i loro famigliari. Nel mirino Usa anche 24 tra persone e organizzazioni bielorusse per il sostegno dato all’invasione russa.