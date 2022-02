(via Ssc Napoli fb)

CAGLIARI - Con una vittoria gli azzurri avrebbero raggiunto il Milan in vetta alla classifica. Raggiunta l'Inter che però ha una gara in meno. I sardi hanno giocato una grande gara andando in vantaggio e stiorando il raddoppio. Il pareggio dei partenopei è arrivato solo a pochi minuti dalla fine grazie ad Osimhen.