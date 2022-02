I cani robot debuttano alla frontiera

I quadrupedi robotizzati sono stati utilizzati principalmente per attività di sorveglianza, tra cui perlustrazione all'aperto, pattugliamento di punti preimpostati tramite GPS, ispezione di carrozze ferroviarie ed esplorazione di edifici. I cani robot sono stati testati anche in simulazioni con individui potenzialmente pericolosi.





Secondo il DHS il lavoro in sinergia tra cani robot e droni aviatori potrà fungere da moltiplicatore di forza per supportare l'intervento umano. Tra i vantaggi emersi nelle fase di test, vi è la capacità dei robot-sentinella di poter camminare su scale, terreni rocciosi, strade ripide e tutti quei punti disagevoli per robot dotati di cingolati o ruote. Vi sono però anche aspetti negativi nel loro utilizzo: durata limitata della batteria e prestazioni irregolari.