Coppa Italia, Juve-Sassuolo: Vlahovic decide ancora per i bianconeri

Dopo il gol di Dybala nel primo tempo, risponde per i neroverdi Traorè con un perfetto tiro all'incrocio dei pali. Sul finale di gara, però, ci pensa ancora Dv7 con un gol da posizione defilata a regalare la qualificazione ai bianconeri che se le vedranno in semifinale contro la Fiorentina.

TORINO - I bianconeri, rivitalizzati dai nuovi acquisti, vogliono battere i neroverdi e accedere alla semifinale. Qualche cambio di formazione per Allegri rispetto all'ultima gara. Nel Sassuolo in attacco ci sono Raspadori e Scamacca, che salteranno la prossima di campionato per squalifica.