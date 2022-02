Crisi ucraina, prima forte risposta dalla Germania: stop al Nord Stream 2

BERLINO - Lo stop tedesco al gasdotto è, a oggi, la reazione più forte al riconoscimento russo delle repubbliche separatiste ucraine.Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato il congelamento dell'autorizzazione della rete, non ancora in funzione, che collega la Russia alla Germania: un messaggio diretto a Mosca ma anche agli alleati, in bilico sugli interessi incrociati che si scontrano con le sanzioni da imporre alla Russia. Il Cremlino ha fatto sapere che si aspetta che la frenata sul Nord Stream 2 sia "temporanea".