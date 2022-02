Draghi contro la Russia: "Inaccettabile violazione di sovranità"

L’intervento di Draghi è avvenuto in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini e dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato a Palazzo Spada, a Roma.



I leader dei maggiori partiti italiani si sono pronunciati. Tutti tranne uno: Matteo Salvini, segretario della Lega.

ROMA - Il premier italiano ha condannato duramente il riconoscimento da parte di Mosca delle repubbliche separatiste del Donbass, in Ucraina.“Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa, la via del dialogo resta essenziale ma stiamo giàdefinendo nell’ambito dell’Unione europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”, ha dichiarato.