Cautela Italia: "Italiani si rendano rintracciabili"

Continua a salire la tensione nell'Europa dell'Est tra Usa e Russia. Per questo motivo i vari Paesi, in attesa di un nuovo colloquio telefonico tra Biden-Putin che possa allentare la crisi, stanno cercando di far rientrare i propri connazionali.Più prudente è l'atteggiamento dell'Italia che, tramite la Farnesina, ha consigliato agli italiani a Kiev di lasciare il Paese, ma comunque di registrarsi in modo che possano essere rintracciabili nel caso nel caso in cui la situazione dovesse degenerare.