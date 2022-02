Allerta maltempo: la 'coda' di Eunice si abbatte sull'ltalia

E' stimato che possa raggiungere i 100-120 chilometri orari, riferisce ilMeteo.it. Più o meno la metà di quanto registrato al Nord. Anche i modelli matematici di 3B Meteo 'vedono' un peggioramento imminente e rapido. I venti saranno forti per due motivi, spiega il sito. Il primo va ascritto alla bassa pressione che "transiterà velocemente sulla Penisola", il secondo riguarda "l'effetto barriera" delle Alpi a cui si accompagna "il sollevamento forzato delle correnti" da nord che, "una volta scavalcate le Alpi si catapulteranno sulla Val Padana con notevole" intensità.





Le raffiche colpiranno la pianura Padana, soprattutto Piemonte, Lombardia ed Emilia. La Coldiretti ha già lanciato un allarme per possibili "danni e incendi in un inverno caldo e siccitoso".



ROMA - La perturbazione che nei giorni scorsi ha devastato il Nord Europa sta arrivando anche sulla nostra Penisola. Diramata l'allerta in diverse Regioni per vento da forte a burrasca. Attese mareggiate lungo le coste esposte.Le previsioni meteo annunciano un lunedì nero tra neve fin da bassa quota e raffiche di vento violentissime, molto simili a quelle di lunedì 7 febbraio quando il Favonio travolse Milano e Torino. Il fronte di aria fredda "collegato" alla tempesta Eunice che sta flagellando il nord Europa, dall'Inghilttera all'Olanda fino alla Germania, arriverà nel nostro Paese. Secondo gli esperti non assisteremo alle scene apocalittiche viste altrove, con raffiche fino a 220 orari vicino a Francoforte, ma l'intensità del vento sarà comunque significativa.