20mila 'No vax' in marcia a Washington

- A Washington, circa 20mila no vax hanno marciato senza mascherine per protestare contro le restrizioni e contro l'obbligo vaccinale. I manifestanti marciavano con cartelli contro Biden e Fauci, fino ad arrivare al National Mall dal Washington Monument al Lincoln Memorial, dove si sono alternate figure di spicco 'no vax', tra cui Robert Kennedy Junior, noto per le sue posizioni anti vaccino, che ipotizza una possibile correlazione tra il vaccino ed alcuni casi di autismo.