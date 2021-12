Supercar, nasce Bugatti Riyadh

Lo showroom si trova all’interno di uno dei distretti più ricercati di Riyadh, perfettamente posizionato e progettato meticolosamente, per ospitare alcune delle auto ipersportive più avanzate mai create. Durante uno speciale evento di lancio ospitato il 16 novembre, due delle ultime creazioni Bugatti, Chiron Pur Sport e Chiron Super Sport, sono state gli ospiti d’onore.Come con qualsiasi partner globale di Bugatti, il nuovo showroom di Riyadh offre ai visitatori la speciale esperienza del marchio che i clienti e gli ospiti godono presso la sede centrale di Bugatti a Molsheim, in Francia. La presentazione contemporanea è dominata da design all’avanguardia e materiali pregiati, con linee distintive e superfici chiare che ricordano le auto ipersportive Bugatti.Bugatti ha ospitato il suo primo evento di guida in Arabia Saudita, mentre i clienti hanno provato il dinamismo del Chiron Pur Sport sulle strade costiere di Jeddah e gli orizzonti ondulati intorno alla città di Riyadh. Bugatti ha anche scelto l’Arabia Saudita come location in Medio Oriente per debuttare con la Chiron Sport “Les Legendes du Ciel”, un’edizione esclusiva che rende omaggio ai leggendari piloti francesi centrali nella storia e leggenda di Bugatti.Nei prossimi giorni, Bugatti Riyadh inviterà i luminari del Regno a provare il Chiron Pur Sport e il Chiron Super Sport come parte di un evento esclusivo, in cui i clienti avranno l’opportunità di sperimentare lo spettro delle prestazioni della famiglia Chiron.Come la più agile Chiron, la Pur Sport è costruita per conquistare le curve e per farlo con la massima compostezza. Un telaio messo a punto combinato con il torque vectoring dinamico completano perfettamente il motore W16 da 8,0 litri da 1.500 CV, da sempre il cuore pulsante e l’aspetto più viscerale dell’auto ipersportiva.La Chiron Super Sport può coprire il terreno come nessun’altra automobile. Con una velocità massima di 440 km/h è il veicolo di produzione Bugatti più veloce, grazie in gran parte al motore W16 da 8,0 litri completamente rivisto, che produce 1.600 CV. Questa meraviglia dell’ingegneria all’avanguardia è ospitata all’interno della carrozzeria “longtail” dell’auto ipersportiva, estesa di circa 25 cm per un flusso d’aria ottimale, creando una combinazione che non conosce eguali quando si tratta di prestazioni longitudinali automobilistiche.Oltre alla grande apertura dello showroom, Bugatti Riyadh era presente anche in uno dei principali raduni automobilistici della regione: il Riyadh Car Show. Con un pubblico globale e regionale di clienti e appassionati Bugatti presenti, Chiron Sport, Pur Sport, Super Sport e Bolide sono stati orgogliosi al fianco di alcuni dei marchi leader a livello mondiale.