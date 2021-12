Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in ltalia

WASHINGTON - Il Centro di controllo della prevenzione e delle malattie degli Stati Uniti inserisce I'Italia nell'elenco dei Paesi a rischio. Dopo la Francia, anche il nostro Paese entra nella lista dei luoghi in cui è sconsigliato viaggiare.Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4, "Covid-19 molto alto", categoria nella quale in genere vengono collocati i paesi nei quali negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti.Complessivamente sono oltre 80 i Paesi classificati di livello 4 al 13 dicembre. Tra gli altri luoghi considerati a rischio "molto alto" per i viaggi ci sono Barbados, Belize, Isole Cayman, Giordania, Seychelles, Turchia.