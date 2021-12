BOLOGNA - Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 24-30 novembre un aumento dei nuovi casi che interessa tutte le Regioni. Cresce la pressione sugli ospedali (+630 ricoveri in area medica, +123 in terapia intensiva) e aumentano i decessi (498). Lo rende noto la Fondazione indipendente.Vaccinazioni: quasi l’80% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e negli ultimi 7 giorni aumentano i nuovi vaccinati ma ancora 6,8 mln di persone e 2,6 mln di over 50 sono senza alcuna copertura. Variante Omicron: in assenza di evidenze indispensabile potenziare sequenziamento, tracciamento e monitoraggio focolai, accelerare con vaccinazioni e terze dosi, in particolare per anziani e fragili, utilizzare mascherine e distanziamento.